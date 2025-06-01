Міністр Норвегії підтримав удари України по російських аеродромах

Про це повідомлює NRK

Еспен Барт Ейде, міністр закордонних справ Норвегії, висловив свою думку щодо атак українських безпілотників на російські аеродроми, підкресливши право України на самозахист. Цю інформацію оприлюднила NRK.

“Саме Росія розпочала цю війну, і Україна, звичайно, має повне право завдавати ударів у відповідь по військових цілях по всій Росії.” – Еспен Барт Ейде

Міністр також зазначив, що Україна дотримується норм міжнародного права під час своїх атак.

“Тут ми знову бачимо, що Україна дотримується міжнародного права і атакує відповідні військові цілі, тоді як Росія часто атакує українські міста, завдаючи шкоди і вбиваючи цивільних.” – Еспен Барт Ейде

Він також підкреслив, що, незважаючи на удари по російських аеродромах, які розташовані відносно близько до Норвегії, немає підстав вважати, що безпеці країни щось загрожує.

1 червня в Росії повідомили про атаки безпілотників у чотирьох областях. За даними джерел, СБУ здійснила удари по бомбардувальній авіації Повітряно-космічних сил РФ.

Зокрема, мова йде про військову авіабазу “Белая” в Іркутській області, аеродром “Оленья” в Мурманській області, а також військові летовища “Дягилево” в Рязанській та “Іваново” в Іванівській областях РФ.

За інформацією джерел, наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед яких: А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Служба безпеки України повідомила, що орієнтовна вартість уражених стратегічних літаків РФ становить близько 7 мільярдів доларів.