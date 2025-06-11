Nostos: Повернення героїв – історії адаптації українських ветеранів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Ветерани України – це не просто категорія людей, яким потрібно надавати підтримку чи вшановувати на свята. Сучасні ветерани – це різноманітні особистості, кожен з яких має свою унікальну історію. І ця історія може стати однією з найвражаючих, які ви коли-небудь почуєте.

NOSTOS: Повернення героїв

Проєкт «Nostos. Повернення героїв» створений для того, щоб розповісти про процес адаптації військових до цивільного життя. Тут можна дізнатися, хто і що допомагає ветеранам, а які фактори можуть призводити до депресії. Це не просто набір рекомендацій, а платформа для обміну досвідом, що сприяє взаєморозумінню.

Nostos – це термін з давньогрецької літератури, що описує повернення героїв з війни. Сучасні історії – це не лише битви з чудовиськами, а й внутрішня та зовнішня боротьба, якою діляться наші герої.

Ветерани та ветеранки про повернення

«Коли вертаєшся – відірваний від суспільства. У цивільному житті, як голий ходиш по вулиці. І ти так некомфортно почуваєшся, бо в людей інші цінності» – Алла Сенченко

«Перший раз я помер 24 лютого, повністю змінив свої погляди. Другий – після поранення. І зараз “реінкарнація” третьої особистості. З новими цілями» – Іван Сорока

«Український ветеран – це дуже сильна людина, з якою в 95% випадків обійшлися несправедливо» – Андрій Лагутін

«Я не можу сказати, що повернувся і все в мене класно. Тому що я, напевно, ще не повернувся… Війна живе в мені» – Ярослав Козачук

«Робити, це головне. Щось робити. Якщо ти станеш краще, ніж була вчора, це вже великий крок. Це для мене найбільша похвала» – Юлія Римаренко

«Після полону став брати від життя по максимуму. Я не маю дарма прожити цей день і можу комусь допомогти. Маю обов’язково допомогти» – Олександр Деменко

«Коли те ж саме УБД показуєш водію, це кошт нашого здоров’я, деяких і життя. І дивишся, а в них тобі питання: чого ж я плачу 15 грн, а він не платить» – Олександр Ковальчук

«Я сподіваюся, що ця війна навчить нас поважати одне одного, незалежно від того, чи я ветеран, чи я цивільний» – Ярослав Ткач

«Сміливим буде щастя. Ветеран – людина, яка довела свою сміливість. Вона має повне право брати від життя щастя» – Арсен Рябошапко

Проєкт «Nostos. Повернення героїв» виходить за межі простих інтерв’ю – тут зібрані досвіди ветеранів з усієї України.

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