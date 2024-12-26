У Курській області, де тривають бойові дії, оператори ССО України виявили трофейний записник загиблого спецпризначенця з Північної Кореї. У цих записах детально описується тактика ліквідації українських безпілотників та уникнення артилерійського вогню.

Про це повідомляє пресслужба ССО ЗС України.

“Як ліквідувати дрон. Під час виявлення дрона потрібно створити трійку (3 людини), водночас той, хто приманює дрон, тримає дистанцію 7 метрів, а ті, хто стріляють, – 10-12 метрів. Якщо той, хто приманює – стоятиме, дрон теж зупинить свій рух. У цей момент той, хто стріляє – ліквідує (дрон)”, – йдеться у записах.

Записник також містить інструкції щодо дій у разі артилерійського обстрілу. У ньому описані два способи: розходитися на малі групи після призначення точки збору або сховатися в місці попереднього влучання снаряда, адже артилерія рідко стріляє в ту саму точку двічі.

“Як уникнути зони обстрілу артилерії. У разі потрапляння в зону обстрілу, призначивши пункт наступного збору (групи), потрібно розходитися на малі групи й виходити з зони обстрілу. Інший спосіб: оскільки артилерія не стріляє в одну й ту саму точку, можна сховатися в точці (попереднього) влучання, а потім виходити із зони обстрілу” – зазначається у нотатнику.

Чи є ці тактики автентичними для північнокорейських військових, чи вони були запозичені від російських сил, наразі невідомо. Проте їх використання вже не допомогло автору записника уникнути долі, яка чекала на нього під час операції українських ССО.

Сили спеціальних операцій України продовжують успішно знищувати північнокорейських військових у Курській області Росії. Тим часом розшифровка решти записів із трофейного нотатника триває.