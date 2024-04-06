Сьогодні російська армія здійснила ракетний удар по Одеському району.

У суботу пообідні ворожі війська продовжили здійснювати точкові балістичні удари по півдню України. Цього разу російська ракета була спрямована по Одеському району.

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

За даними військових, російські загарбники вдарили по об’єкту комунального господарства. Внаслідок удару пошкоджено обладнання та адмінбудівлю. На жаль, є один загиблий — ним виявився цивільний співробітник.

Наслідки удару все ще уточнюються, над їх усуненням працюють профільні фахівці.

Мешканцям півдня радять дослухатися до сигналів повітряної тривоги та оперативно реагувати на повідомлення про небезпеку. Задля збереження життя рекомендується негайно переходити у надійне укриття.

Додамо, що пізно ввечері 5 квітня ворог атакував Одесу з літака тактичної авіації, спрямувавши ракети по місту. За інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, сили протиповітряної оборони знищили керовану авіаційну ракету, але вибухова хвиля та падіння уламків призвели до побиття скління у торговельних об’єктах в прибережній зоні. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.