Протягом останнього року українські винахідники створили понад 200 різноманітних наземних роботизованих систем, які виконують ключові завдання на полі бою. Вони спостерігають, ведуть бій, мінують території, доставляють боєприпаси та провізію на передову, а також евакуюють поранених. Всі ці системи можна умовно поділити на три групи: ударні роботи, логістичні роботи-евакуатори та заміновувачі, і їхня головна мета — зберегти життя українських військових.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Бойовий робот “Лють”

Серед новинок — бойовий робот “Лють”. Цей робот озброєний кулеметом “Калашникова” та має боєзапас 550 набоїв. Дальність ураження цілей – 800 метрів. Виробники підкреслюють його броньованість від уламків та стрілецької зброї, а також здатність автономно перезаряджатися.

“Я не знаю ким треба бути, щоб так кучно тримати кулемет. Три таких роботи нормально можуть закрити сектор і в принципі взвод піхоти покласти чи розстріляти автівки”, – каже “Моноліт”, оператор НРК ССО України.

“Лють” може виявляти вогневі позиції, відволікати увагу противника на себе, чергувати, не виключають і застосування робота під час штурмових дій.

Турель Wolly

Інший проєкт — турель Wolly, яка може самостійно виявляти цілі на відстані до тисячі метрів та працює на основі штучного інтелекту. Вона здатна вести вогонь, знаходячись на безпечній відстані від оператора, що робить її надзвичайно ефективною в умовах окопної війни.

З трьох камер зображення передається на монітор. На озброєнні – танковий кулемет “Калашникова”.

“Одним з найефективніших способів його застосування, є якраз застосування його в обороні. Коли оператор знаходиться в бліндажі або в окопі, відповідно, турель знаходиться на безпечній відстані від безпосереднього оператора. І так, я вважаю, що одним з таких його правильних методів застосування якраз при наступальних діях ворога”, – каже Олег Проць, співзасновник компанії-виробника “DevDroid”.

Робот “Тарган”

Роботи також використовуються для мінування територій, як, наприклад, робот “Тарган”, який дистанційно мінує дороги, знижуючи ризики для особового складу. Військові повідомляють, що завдяки таким технологіям їм вдалося виконати ряд успішних бойових завдань.

“Не ризикуємо людьми і не світимось перед позиціями, зайвий рух – це провокує противника на артобстріл”, – каже “Халк”, сапер 65 ОМБр ЗСУ.

Проте “Тарган” підходить не для всіх задач. Коли мова йде про великі об’єми у короткі терміни – швидше буде замінувати вручну. А от в сіру зону – відправлять робота.

Робот “TerМІТ”

Логістичний робот “TerМІT” виконує завдання з евакуації поранених та доставки вантажів, допомагаючи зменшити навантаження на солдатів. Наразі на фронті діють вже понад 70 таких роботів. На собі робот може перевозити до трьохсот кілограмів.

“Десь половина людей йде в госпіталь саме через те, що вони таскають важкі колоди. А це допомагає зараз людям не рвати спини, дистанційно перевозити, відводити від себе ворога, тобто fpv, якщо зреагує або будь-яка інша установка, вона зреагує на робота, але це не є життя людини”, – каже Максим Васильченко, директор компанії ТОВ “ТЕНКОР”.

Робот-собака

Такий робот є ідеальним розвідником. Цей безшумний і непомітний пристрій здатний виконувати завдання в небезпечних зонах, де ризик для особового складу є надто великим.

“Якщо зникає зв’язок, це не проблема — дрон-собака продовжує спостереження або прослуховування. Він безшумний, на відміну від дронів, які видають звуки. Я ще не бачив таких дронів, які могли б зайти в підвали п’ятиповерхівок і забезпечити зображення”, – розповідає один із бійців 28 ОМБр

Керівник Головного управління розвідки України, Кирило Буданов, прогнозує, що використання наземних роботизованих систем в українських військах лише зростатиме. Він зазначає, що ця технологія дозволяє зменшити ризики для військових і може суттєво вплинути на хід війни.

“Зараз вже пішов новий етап технологій це наземні роботи, але вони тільки почали, як-то кажуть, давати про себе знати, але я думаю, що за цей календарний рік їх кількість кратно виросте, тому що люди не поспішають йти в бій, скажімо так, і якщо можна послати дрон – 10 дронів, або послати одного солдата – завжди виберуть послати 10 дронів”, – говорить Буданов.