Міжнародний реєстр збитків оголосив про введення нової категорії, що дозволяє власникам нежитлового нерухомого майна подавати заяви щодо його пошкодження або знищення. Цю інформацію оприлюднили представники реєстру та на платформі “Дія”.

Заявки можуть подавати як власники, так і співвласники нежитлових об’єктів, які зазнали руйнувань. У випадку, якщо об’єкт має кількох співвласників, кожен з них зобов’язаний подати окрему заявку.

Щоб скористатися цією послугою, необхідно зареєструватися або авторизуватися в особистому кабінеті на порталі “Дія” за допомогою електронного підпису. Далі потрібно заповнити форму заявки, підтвердити введені дані та надати інформацію про тип об’єкта, право власності, обставини пошкодження, а також документи, що підтверджують оцінку збитків і суму компенсації. Після цього документ слід підписати.

У разі, якщо майно не зареєстроване в Державному реєстрі речових прав, під час подання заявки потрібно додати документи для реєстрації або підтвердження права власності. Якщо проводилася оцінка майна, необхідно надати відповідні експертні висновки.

Крім того, слід надати документи, що підтверджують витрати на ремонт, а також, за потреби, інформацію про наявність іншого громадянства та документи, що підтверджують належність до певних категорій, таких як військові або медики.

Після подання заявки Реєстр збитків перевірить її та внесе до системи. Коли буде створено механізм компенсації, заявки разом із доказами передадуть комісії для розгляду та ухвалення рішення про виплату компенсації. Статус розгляду можна відстежувати в особистому кабінеті та через електронну пошту.

Деталі про Реєстр збитків

8 листопада 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що стосується Реєстру збитків, завданих Росією, з метою захисту прав громадян України та сприяння створенню механізмів компенсації. 22 березня 2024 року в Києві відкрили Офіс реєстру, де працюють юристи та фахівці з комунікацій, які приймають заявки на компенсацію.

2 квітня 2024 року реєстр запрацював у застосунку “Дія”, що дозволяє українцям подавати заяви про пошкоджене або знищене житло. Для цього потрібно бути власником майна та мати акт обстеження від місцевої влади.

16 січня 2025 року реєстр розширився, почавши приймати заяви за категорією смерті близьких членів сім’ї, а з 12 березня у “Дії” з’явилася можливість подавати заяви про зникнення близьких людей безвісти.