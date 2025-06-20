Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 18 червня Запоріжжя зазнало масованої атаки з боку армії РФ, яка використала безпілотники. Внаслідок цього обстрілу одне з відділень “Нової пошти” отримало серйозні пошкодження, а загальні збитки перевищили 900 тисяч гривень. Проте, незважаючи на руйнування, компанія планує відкрити тимчасове модульне відділення на цьому місці.

В результаті атаки було знищено майже всі посилки, які знаходилися у відділенні, за винятком тих, що були в поштоматі. Компанія “Нова пошта” вже розпочала процес компенсації за втрачені відправлення.

“Якщо посилка була знищена або пошкоджена унаслідок російської атаки, здійснюється компенсація повної вартості посилки. Згідно договірних відносин, оголошена цінність розділяється на кількість місць і проводиться компенсація суми відповідно до вартості та кількості пошкоджених місць.”

Крім того, компанія компенсує витрати на доставку для тих клієнтів, які вже оплатили цю послугу:

“При повному пошкодженні вантажу вартість послуг транспортування або анулюється (якщо ще не були сплачені), або компенсуються коштами (якщо клієнт вже їх оплатив). При частковій втраті або ж пошкодженні, вартість транспортних послуг також може бути анульована або компенсована.”

На місці зруйнованого відділення незабаром розпочне роботу нове модульне відділення: