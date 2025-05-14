У зв’язку з посиленням російських обстрілів та атак дронами, компанія «Нова пошта» ухвалила рішення про закриття відділення №4, розташованого в мікрорайоні Корабел у Херсоні. Це стало відомо з офіційної заяви компанії, опублікованої на їхній сторінці у Facebook.

Відділення на Острові відновило свою діяльність одразу після деокупації Херсона. Для місцевих жителів воно стало не лише поштовим сервісом, а й символом стійкості, адже продовжувало працювати навіть під час перебоїв з електропостачанням та водою.

«Нова пошта» залишалася єдиним бізнесом у цьому районі, де тисячі людей могли отримати ліки, гуманітарну допомогу та інші важливі товари. Проте, за останні три дні, відділення піддавалося щоденним обстрілам з артилерії та FPV-дронів, що робило роботу вкрай небезпечною. Працівників неодноразово рятувала спеціальна капсула життя», – зазначили в компанії.

На території відділення залишиться відкритим бетонне укриття, яке буде доступне цілодобово для всіх бажаючих. Також планується встановлення пашомату для зручності мешканців. У Херсоні продовжують функціонувати ще 16 інших відділень «Нової пошти».

Компанія запевнила, що відділення у мікрорайоні Корабел буде знову відкрито, щойно ситуація дозволить це зробити. Окрему подяку висловили керівнику відділення Владиславу та оператору Олександру за їхню віддану працю.

Раніше керівник Херсонської обласної військової адміністрації Володимир Прокудін повідомляв, що з початку 2024 року в області зареєстровано понад 1800 нових підприємців.