У Вінниці на вулиці Дзюби, 4 під час відкриття нового відділення "Нової Пошти" знищили унікальну мозаїку, яка була частиною історико-культурного надбання міста. На фасаді будівлі, де розташовувалася мозаїка, під час ремонту було встановлено чорну вагонку, що повністю приховала і зруйнувала цей мистецький витвір.

Про це повідомляє Ukrainianmodernism.

Мозаїка, виконана з коштовної смальти, мала назву «Мир» і була єдиним монументальним об’єктом мистецтва в районі Слов’янка. Її включили до видання «Мозаїки Вінниці», яке підготував місцевий Департамент культури у 2022 році. А вже 10 грудня консультативна рада при управлінні архітектури Вінницької області номінувала мозаїку на отримання статусу пам’ятки монументального мистецтва.

Це не перший випадок втрати цього диптиху. П’ять років тому інша частина мозаїки була знищена, коли на тій самій будівлі розташовувався стрип-клуб «Мілорд».

Громадські активісти та мистецтвознавці розкритикували дії компанії, вважаючи їх руйнівними для історичної спадщини. Вони звернулися до керівництва «Нової Пошти» із закликом компенсувати завдану шкоду, ініціювавши проект, який би сприяв популяризації мозаїчного мистецтва.

“@novaposhta.official, маю для вас пропозицію: ініціюйте просвітницький проект з популяризації мозаїк — локальний чи всеукраїнський, онлайн чи у форматі виставки. Думаю, це дозволить вам відновити репутацію після цього вкрай неприємного випадку й гідно вийти із ситуації”, – закликали активісти.

Мозаїка «Мир» мала великий культурний та історичний сенс для міста, і зараз розглядається можливість її відновлення, якщо залишки вдасться знайти на звалищі будівельного сміття.