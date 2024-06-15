Після прийняття законодавцями необхідного пакету військової допомоги, українська вогнева міць покращилася. Однак, для досягнення цього, Силам оборони довелося зазнати втрат територій, щоб відтягнути час.

Про це повідомляє АР.

Видання вказує на те, що надходження західних боєприпасів призвело до зменшення переваги РФ у відношенні артилерії. Однак війська РФ продовжують займати позиції вздовж лінії фронту і, ймовірно, будуть продовжувати це робити влітку, коли сприятливі умови сприятимуть їхньому просуванню.

Київ використовує стратегію “гнутись, але не ламатись”, щоб здобути додатковий час для отримання більшого західного озброєння і боєприпасів на фронті.

За даними журналістів, втративши частину території, Україна отримала можливість вести бойові дії з більш захищених позицій. Країна впровадила гнучку оборонну стратегію “еластичної стрічки”, щоб виграти час до отримання кращого озброєння та забезпечення.

За словами військових, перехід на краще захищені позиції дозволяє українським військам вести більш ефективну війну і зберігати особовий склад. Аналітики пояснюють, що така стратегія дозволяє використовувати час на свою користь – можна поступитися невеликою територією, але в подальшому отримати більше.

Видання також зазначає, що ця стратегія відрізняється від дев’ятимісячної битви за місто Бахмут, де українські війська зазнали значних втрат у марній спробі утримати місто.

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк висловив вдячність за американську допомогу, яка допомогла знизити перевагу Росії в артилерії з 7:1 до 5:1. Він також зазначив, що для нейтралізації російської авіації потрібно багато винищувачів F-16, але впевнений, що з часом Україна досягне переваги у власному повітряному просторі.