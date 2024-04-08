Про це повідомляє Financial Times.
Замість масованих обстрілів, терористи зосередились на ударах високоточними ракетами по електростанціях у менш захищених регіонах. Деякі з них, можливо, не вдасться відновити до наступної зими.
Як стверджують українські високопосадовці, збитки, які завдала Росія, не такі масштабні, втім, гірші, ніж взимку 2022-2023 років.
Протягом 22-29 березня ворог завдав ударів по семи теплових електростанціях, а також двох гідроелектростанціях. Водночас енергооб’єкти Києва росіяни не чіпляють, оскільки столиця має одну з найкращих систем протиповітряної оборони.
“Україна не надала подробиць про масштаби пошкоджень на кожній станції, але офіційні особи заявили, що деякі з них, у тому числі в Харківській області поблизу російського кордону, були майже повністю зруйновані“, – додає FT.
За оцінками представника ГУР Андрія Черняка, у Росії достатньо ракет для ще однієї чи двох великих атак у найближчі тижні.
- Міненерго про ймовірність відключень по всій Україні: Не знаємо планів ворога
- У МАГАТЕ повідомили про наслідки атаки дронів на окуповану Запорізьку АЕС
- Україні необхідно побудувати сотні маленьких електростанцій, щоб убезпечитися від наслідків російських ударів, — голова “Укренерго”