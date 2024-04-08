Російська Федерація змінила тактику нападу на енергетичну інфраструктуру України. Збитки стали гіршими, ніж під час масованих ударів у 2022-2023 роках.

Про це повідомляє Financial Times.

Замість масованих обстрілів, терористи зосередились на ударах високоточними ракетами по електростанціях у менш захищених регіонах. Деякі з них, можливо, не вдасться відновити до наступної зими.

Як стверджують українські високопосадовці, збитки, які завдала Росія, не такі масштабні, втім, гірші, ніж взимку 2022-2023 років.

Протягом 22-29 березня ворог завдав ударів по семи теплових електростанціях, а також двох гідроелектростанціях. Водночас енергооб’єкти Києва росіяни не чіпляють, оскільки столиця має одну з найкращих систем протиповітряної оборони.

“Україна не надала подробиць про масштаби пошкоджень на кожній станції, але офіційні особи заявили, що деякі з них, у тому числі в Харківській області поблизу російського кордону, були майже повністю зруйновані“, – додає FT.

За оцінками представника ГУР Андрія Черняка, у Росії достатньо ракет для ще однієї чи двох великих атак у найближчі тижні.