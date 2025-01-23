Вчені зі Стенфорда та Браунівського університету розробили унікальну технологію, яка дозволяє паралізованим людям керувати об’єктами у віртуальному середовищі силою думки.

Інновацію описано в дослідженні, опублікованому в журналі Nature Medicine.

Технологія базується на мозковому інтерфейсі з використанням мініатюрних електродів, вживлених у моторну кору головного мозку. Ці електроди зчитують сигнали, які мозок посилає під час спроб рухати пальцями. Потім штучний інтелект розшифровує ці сигнали й перетворює їх на команди для керування віртуальними об’єктами.

69-річний чоловік із тетраплегією, викликаною травмою спинного мозку, став учасником тестування системи. Електроди вживили в ділянку мозку, яка відповідає за рухи рук. Завдяки цьому чоловік спочатку зміг керувати віртуальною рукою, а пізніше – управляти дроном у симуляторі силою думки.

Точність управління дроном у шість разів перевищила показники попередніх систем на основі електроенцефалографії.

Можливості нової технології значно виходять за межі розваг. Як зазначають дослідники, вона може відновити втрачені функції, дозволяючи керувати протезами, технікою, створювати музику або навіть працювати з інженерними програмами.