Про це він повідомив в етері національного телемарафону.

За його словами, будівництво цієї залізниці майже завершено. Проте Сили оборони мають досвід знищення таких об’єктів.

“Росія насправді вже понад рік будує залізницю, щоб з’єднатись з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес вже майже завершений, і це може становити для нас серйозну проблему.

Але сподіваюся, що у сухопутною ділянкою залізниці якось ми справимося.

В цьому досвід у всіх є, і це набагато легше, ніж питання Кримського мосту”, — сказав Кирило Буданов.