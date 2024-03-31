Про це він повідомив в етері національного телемарафону.
За його словами, будівництво цієї залізниці майже завершено. Проте Сили оборони мають досвід знищення таких об’єктів.
“Росія насправді вже понад рік будує залізницю, щоб з’єднатись з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес вже майже завершений, і це може становити для нас серйозну проблему.
Але сподіваюся, що у сухопутною ділянкою залізниці якось ми справимося.
В цьому досвід у всіх є, і це набагато легше, ніж питання Кримського мосту”, — сказав Кирило Буданов.
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