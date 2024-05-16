Уряд Нової Зеландії оголосив про застосування додаткових обмежень до 28 осіб фізичного та 14 юридичного характеру. Ці заходи спрямовані проти тих, хто надає підтримку військовій агресії Росії проти України.

Про це йдеться на сайті уряду.

“Росія за безпосередньої підтримки свого військово-промислового комплексу здійснює незаконну агресію проти України, роблячи замах на її суверенітет і територіальну цілісність”, — йдеться у заяві.

Міністерство закордонних справ Нової Зеландії повідомило про введення обмежень щодо фізичних осіб та компаній, які причетні до передачі зброї з Північної Кореї в Росію, а також до іранських суб’єктів, які надають військову допомогу Москві.

Санкції також націлені на тих, хто сприяє насильницькому переселенню українських дітей в Росію або на окуповані території України.

“Продовжуючи сприяти депортації українських дітей, Росія прагне досягти своєї мети вторгнення в Україну, включаючи зусилля з підриву ідентичності України”, — заявив Пітерс.

Після початку повномасштабного вторгнення Нова Зеландія ввела санкції щодо більш ніж 1700 фізичних та юридичних осіб, а також ряд торгових обмежень.