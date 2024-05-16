Про це йдеться на сайті уряду.
“Росія за безпосередньої підтримки свого військово-промислового комплексу здійснює незаконну агресію проти України, роблячи замах на її суверенітет і територіальну цілісність”, — йдеться у заяві.
Міністерство закордонних справ Нової Зеландії повідомило про введення обмежень щодо фізичних осіб та компаній, які причетні до передачі зброї з Північної Кореї в Росію, а також до іранських суб’єктів, які надають військову допомогу Москві.
Санкції також націлені на тих, хто сприяє насильницькому переселенню українських дітей в Росію або на окуповані території України.
“Продовжуючи сприяти депортації українських дітей, Росія прагне досягти своєї мети вторгнення в Україну, включаючи зусилля з підриву ідентичності України”, — заявив Пітерс.
Після початку повномасштабного вторгнення Нова Зеландія ввела санкції щодо більш ніж 1700 фізичних та юридичних осіб, а також ряд торгових обмежень.
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