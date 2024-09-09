Дональд Трамп випередив Камалу Гарріс у свіжому опитуванні серед виборців, отримавши підтримку 48% опитаних, тоді як Гарріс підтримали 47%.

Про це йдеться у новому опитуванні проведеному New York Times спільно з Коледжем Сієни.

Зазначають, що це опитування стало першим за останній місяць, де Трампу вдалося випередити свою суперницю. Припускають, що падіння рейтингу Гарріс може бути пов’язане із завершенням активного висвітлення її кампанії після з’їзду Демократичної партії в серпні.

Експерти зазначають, що через святковий період та відсутність подій після з’їзду кількість високоякісних опитувань була обмеженою, що могло вплинути на показники. Однак очікується, що після майбутніх дебатів з’явиться більше опитувань, які дадуть повнішу картину.

Попри можливі коливання, результати показують, що Трамп має кілька переваг над Гарріс, включно з популярністю серед виборців та сильнішими позиціями у важливих питаннях. Зокрема, 46% опитаних виборців ставляться до Трампа позитивно, що робить його популярнішим, ніж на виборах 2016 та 2020 років.

Ключовим чинником підтримки Трампа є його позиція з питань, які найбільше хвилюють виборців, де він виглядає сильніше у порівнянні з Гарріс.