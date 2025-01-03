Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" пройде 9 січня 2025 року на однойменній авіабазі у Німеччині.

Про це йдеться у пресрелізі, який надійшов від Офісу громадських зв’язків згаданої авіабази, повідомляє “Укрінформ”.

Зазначається, що засідання очолить міністр оборони США Ллойд Остін. На зустрічі будуть присутні міністри оборони та старші військові офіційні особи з різних країн світу.

Головною темою обговорення стане подальша підтримка України в умовах триваючої війни з Росією.

Це буде вже 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України.

“Секретар з оборони (міністр оборони – ред.) США Ллойд Остін, як планується, головуватиме під час (зустрічі) Контактної групи з питань оборони України на авіабазі “Рамштайн”, Німеччина, 9 січня 2025 року. Це буде 25 засідання Контактної групи. Міністр оборони Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових офіційних осіб з усього світу для обговорення підтримки для України”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що у січні 2025 року відбудеться чергове засідання у форматі “Рамштайн”, на якому обговорюватимуть подальші кроки для посилення безпеки в Україні.