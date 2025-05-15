У застосунку “Резерв+” з’явилися нові можливості для оформлення відстрочки від мобілізації. Тепер доступні дві нові категорії: для осіб, які мають тимчасову непридатність за висновками військово-лікарської комісії (ВЛК), а також для батьків неповнолітніх дітей, якщо один із подружжя вже служить у Збройних Силах України. Цю інформацію оприлюднило Міністерство оборони України.

Оформлення відстрочки стало ще простішим – тепер це можна зробити безпосередньо через застосунок. Для цього користувачам потрібно натиснути на три крапки на головному екрані, вибрати пункт “Подати запит на відстрочку”, обрати відповідну категорію та дочекатися повідомлення про результати розгляду.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації, Катерина Черногоренко, підкреслила, що команда продовжує працювати над розширенням можливостей “Резерв+”. “Наша мета – забезпечити можливість оформлення всіх відстрочок, передбачених законодавством, безпосередньо в застосунку. Ми поступово рухаємося в цьому напрямку”, – зазначила вона.

Крім того, оновлено безпековий сертифікат, що підвищує рівень захисту даних користувачів. Важливо, щоб усі користувачі оновили “Резерв+” до останньої версії, щоб скористатися новими функціями та покращеною безпекою.

Незабаром у застосунку також з’являться нові сервіси: відображення групи інвалідності користувача (якщо така є) та конкретні причини порушення правил військового обліку. Тепер замість загального повідомлення буде вказано точну причину, наприклад, якщо користувач не оновив дані або не з’явився за повісткою.

Ці нововведення є частиною цифрової трансформації військового обліку, яку реалізує Міністерство оборони України, з метою спрощення та автоматизації процесів для громадян.