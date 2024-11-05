Про це повідомляє пресслужба “Дії”.

“Розширюємо можливості комплексного сервісу е-Підприємець та додаємо нові послуги – від реєстрації касового апарата до найму нового працівника. Розпочинайте чи масштабуйте бізнес із Дією. За кілька кліків, без поїздок до різних установ та купи паперів”, – зазначили у Міністерстві цифрової трансформації.

Відтепер українці можуть оформити наступні послуги в одній заяві через е-Підприємця:

повідомлення про використання єдиного рахунку;

повідомлення про прийняття працівника на роботу;

заява про реєстрацію РРО;

заява про реєстрацію ПРРО;

повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).

Комплексний сервіс “е-Підприємець” запустили на порталі “Дія” пів року тому, і за цей час українці подали вже 1 870 заяв.

Цей проєкт реалізується в межах ініціатив EU4DigitalUA та DT4UA, фінансованих Європейським Союзом, а також за підтримки Академії електронного управління Естонії. Міжнародний та іберо-американський фонд адміністративної і державної політики (FIIAPP) також надає комунікаційну підтримку сервісу.