Підозрюваний у справі про вбивство відомої мовознавиці Ірини Фаріон 18-річний В’ячеслав Зінченко з імовірністю 99,99% був на місці злочину. Про це свідчить висновок одорологічної експертизи.

Про це сказала адвокатка доньки Фаріон Наталія Романик в інтервʼю “Українським новинам”.

За її словами, у слідства з’явились нові докази, зокрема висновок одорологічної експертизи, згідно з результатами якої підозрюваний був на місці злочину з імовірністю 99,99%.

“З оприлюднених доказів – висновок одорологічної експертизи. Це один з видів біологічного дослідження – дослідження запахових слідів. Він схожий з іншим видом експертизи – дослідженням слідів папілярних ліній (пальчиків), оскільки запахові сліди людини є неповторними, як папілярні візерунки, як ДНК. Запобігаючи спробам хейтерів–ботів знецінити цей доказ в очах суспільства, скажу – це повноцінна криміналістична експертиза, суть якої є у заборі, консервуванні та лабораторній ідентифікації індивідуальних запахів спеціалістами, в спеціальних умовах, за допомогою спеціальних собак-детекторів”, – прокоментувала Романик.

Вона наголосила на тому, що цей доказ суперечить раніше оприлюдненим заявам підозрюваного про те, що він не бував на місці злочину, а в сукупності з іншими доказами “творить цільну картину”.