В Україні відбулися зміни у порядку виплат для родин військовослужбовців, які зникли безвісти або потрапили в полон. Ці зміни були внесені до постанови Кабінету Міністрів №884, яка регулює виплату грошового забезпечення сім’ям військових, і набрали чинності з 1 лютого 2025 року.

Полковник Анатолій Пасіка, начальник відділу соціального супроводу управління цивільного військового співробітництва оперативного командування “Північ”, у коментарі для “Українського Радіо Чернігів” зазначив, що тепер військовослужбовці можуть скласти особисте розпорядження, в якому вкажуть, хто отримуватиме їхні виплати у разі зникнення безвісти чи потрапляння в полон. Якщо такого розпорядження немає, частина виплат залишатиметься на рахунку військовослужбовця до його повернення.

Раніше в постанові №884 було три черги отримувачів виплат: перша черга включала лише дружину або чоловіка військовослужбовця, друга – повнолітніх дітей, законних представників неповнолітніх дітей та інших осіб, а третя – батьків. Виплати здійснювалися у повному обсязі, включаючи зарплату, надбавки та премії.

З новими змінами кількість черг скоротилася до двох. У першу чергу тепер входять дружина або чоловік, законні представники малолітніх та неповнолітніх дітей, усиновлювачі, піклувальники дітей з інвалідністю та батьки військовослужбовця. Друга черга складається з повнолітніх дітей, а також рідних братів і сестер, законними представниками яких є військовослужбовці.

Важливо зазначити, що для першої черги встановлено обмеження на виплату не більше 50% від загального грошового забезпечення військовослужбовця, а для другої – не більше 20%. Інша частина суми зберігається на депозитному рахунку військовослужбовця до його повернення або переходить у спадщину у разі його загибелі.

Існують ситуації, коли родичі можуть не отримати виплати, наприклад, якщо військовослужбовець добровільно здався в полон або залишив місце служби без дозволу. У таких випадках командир може ухвалити рішення про відмову у виплатах, але це рішення можна оскаржити в суді.

Родичі військовослужбовців, які зникли безвісти, повинні звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем призову для отримання офіційного сповіщення та подання заяви на виплати. Навіть якщо військовослужбовець залишив особисте розпорядження, родичі все одно мають подати заяву.

Якщо військовослужбовець, який вважався зниклим безвісти, виявляється серед полонених, виплати не припиняються, а змінюється лише його статус. У разі визнання загиблим, грошові кошти на його рахунку переходять у спадщину, яку родичі можуть отримати через пів року.

Повернення військовослужбовця з полону також передбачає відновлення виплат. Після підтвердження його перебування на території України він має право на отримання грошового забезпечення у визначеному відсотку.

Ці зміни в законодавстві спрямовані на забезпечення більш справедливого розподілу фінансової підтримки серед родин військових, а також на надання самим військовослужбовцям можливості контролювати, хто отримуватиме їхні виплати в складних обставинах.