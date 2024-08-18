На Сумщині вводять перепустки для поїздок у прикордонні населені пункти, де проводиться евакуація людей.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

Дрозденко повідомив про спроби повернення евакуйованих людей до своїх домівок, хоча таких випадків небагато, і їх відмовляють від цього.

На обласному рівні запроваджено систему перепусток для тих, хто має потребу відвідати рідних, при цьому кожен випадок розглядається окремо.

Він також зазначив, що потік евакуйованих з прикордонних населених пунктів зменшується, хоча на початку було багато охочих виїхати.

Суми готові приймати переселенців, і вже прийняли понад 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб.