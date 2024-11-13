Про це повідомляє Politico.

Ці призначення викликали обережний оптимізм серед прихильників України, які розраховують на жорстку позицію США щодо міжнародних викликів, зокрема в контексті війни Росії проти України.

“Київ досить спокійний і цілком задоволений тими посадовими особами з питань національної безпеки, які були оголошені сьогодні. Ті, хто просуває наратив про занепокоєння в Києві, роблять це у власних цілях і надають Україні ведмежу послугу”, – зазначив Деніел Вайдіч.

Обидва призначенці відомі своєю прихильністю до доктрини “Америка понад усе”, проте зберігають жорстку позицію стосовно противників США, таких як Китай, Іран та Росія. Волц та Рубіо також критикували скорочення допомоги Україні раніше не через зменшення підтримки, а через необхідність збільшити витрати на захист південного кордону США.