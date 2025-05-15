Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив, що Європейський Союз активно працює над новими санкціями проти Кремля у відповідь на відмову російської влади припинити вогонь. Цю інформацію він озвучив в інтерв’ю виданню Zeit.

Мерц підкреслив, що лідери європейських країн одностайні у своєму бажанні використати всі доступні інструменти впливу. Він зазначив, що нові санкції можуть стосуватися енергетичного та банківського секторів, а також включати заходи щодо заморожених активів і санкції проти окремих осіб. “Ми спільно працюємо над цими питаннями з нашими європейськими партнерами”, – додав канцлер.

Канцлер також торкнувся питання конфіскації заморожених російських активів, зазначивши, що ЄС має враховувати ризики, пов’язані з такими діями. “Якщо ми зможемо мобілізувати кошти на надійній правовій основі, ми це зробимо. Проте важливо усвідомлювати потенційні загрози для фінансового ринку Європи”, – підкреслив Мерц.

Відповідаючи на запитання про запуск російського газопроводу “Північний потік 2”, канцлер зазначив, що трубопровід наразі не має ліцензії на експлуатацію, і ситуація не зміниться найближчим часом.

Переговори у Стамбулі та склад делегацій

14 травня президент Росії Володимир Путін затвердив склад російської делегації для переговорів з Україною, які відбулися 15 травня в Стамбулі. Російську сторону представляли помічник Путіна Володимир Мединський, заступник глави МЗС Михайло Галузін, начальник головного управління Генштабу Валерій Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

15 травня президент України Володимир Зеленський оголосив, що українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. До складу делегації також увійшли військові та розвідники. Основним питанням переговорів стало безумовне припинення вогню.

Крім того, 16 травня на переговори прибудуть спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо, що свідчить про активну міжнародну підтримку цього процесу.