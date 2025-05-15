Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро оголосив про підготовку нових санкцій з боку Європейського Союзу, які будуть спрямовані на енергетичний та фінансовий сектори Росії. Ці заходи можуть бути введені, якщо Росія не зупинить вогонь в Україні. Виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині, він підкреслив важливість цього кроку.

Барро зазначив, що припинення вогню є критично важливим для початку мирних переговорів. Він попередив, що інакше можуть повторитися помилки, які були допущені у 2022 році. “Росія намагається уникнути серйозних санкцій, які готують США та Європа. Якщо Москва продовжить ігнорувати заклики до припинення вогню, санкції стануть неминучими. Найкраще, на що ми можемо сподіватися, – це термінове та безумовне припинення вогню, яке відкриє шлях до справжніх мирних переговорів”, – підкреслив міністр.

15 травня у Стамбулі можуть відбутися переговори між Україною та Росією, хоча президент Росії Володимир Путін не братиме участі в них. Делегацію РФ очолить його помічник Володимир Мединський, а представник України поки що не оголошений.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини для зустрічі з президентом Реджепом Ердоганом.

Підготовка до мирних переговорів у Стамбулі

10 травня, за підсумками зустрічі “коаліції охочих”, США та європейські країни закликали Росію до 30-денного перемир’я, яке має розпочатися 12 травня. У засіданні взяли участь представники 35 країн, включаючи Україну, повідомив президент Зеленський. Серед учасників були лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі.

Перед і після засідання учасники провели телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом, який підтримав цю ініціативу, зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Володимир Путін висловив готовність відновити прямі переговори з Україною у Стамбулі з 15 травня без жодних попередніх умов. Речник Кремля Дмитро Пєсков уточнив, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але розгляне можливість 30-денного перемир’я.

Президент Туреччини Ердоган підтримав ідею проведення переговорів між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня, про що стало відомо після телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Зеленський заявив, що чекає на Путіна в Стамбулі для прямих переговорів. Російська делегація на чолі з Володимиром Мединським вже затверджена, тоді як Україна поки не оголосила склад своєї делегації, очікуючи підтвердження учасників з російського боку.