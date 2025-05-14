У разі, якщо Володимир Путін не погодиться на мирні переговори, Європейський Союз може запровадити нові санкції проти Росії. Про це в інтерв’ю розповів посол України в Польщі Василь Боднар, який також обговорив підтримку Польщі для України, історичні питання та вплив української ситуації на виборчі кампанії в Польщі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив позицію “коаліції охочих”, яка передбачає спочатку досягнення припинення вогню, а потім ведення переговорів. За словами посла, основним важелем впливу на Росію є єдність Європи, якої Москва найбільше боїться. Польща, яка є лідером за витратами на оборону в Європі, також активно посилює свої оборонні можливості, що слугує додатковим тиском на РФ.

Вже готується 17-й пакет санкцій ЄС, а також обговорюється посилення обмежень щодо “тіньового флоту” Росії, який постачає нафту на міжнародні ринки. Єдність європейських лідерів також підтверджується створенням спеціального трибуналу для розслідування дій Росії. Якщо РФ не відреагує на пропозицію про мир, тиск з боку Європи та США лише зросте.

Питання України має значний вплив на президентські вибори в Польщі. З одного боку, це питання безпеки – Польща зміцнює свою обороноздатність і підтримує Україну, щоб уникнути розширення конфлікту на свою територію. З іншого боку, це стосується українських біженців, що викликає різні реакції в суспільстві. Водночас польська економіка значною мірою залежить від внеску українців, які працюють і сплачують податки, що сприяє розвитку країни.

24 квітня в Тернопільській області, в колишньому селі Пужники, розпочалися ексгумаційні роботи загиблих 1945 року, частина з яких була поляками. Ці роботи проводять спільно українські та польські науковці. Наступні ексгумації планують провести на території Польщі, і українська сторона готова видавати дозволи на ці роботи після оформлення необхідних документів, а спільні дослідження триватимуть у конструктивному ключі.

Початок ексгумацій у Пужниках був сприйнятий в Польщі позитивно, оскільки це допомогло знизити напругу в історичних питаннях і створити платформу для подальшої співпраці без політичних втручань. Наступним кроком має стати відновлення роботи форуму істориків для детального обговорення складних моментів спільної історії.

Нещодавні звинувачення Польщі на адресу російських спецслужб у підпалі торговельного центру у Варшаві та закриття генерального консульства РФ у Кракові є частиною реакції на дії Росії. Польща відчуває, що війна переноситься на її територію через спроби диверсій, дезінформацію та нелегальну міграцію з боку Білорусі.

Основним пріоритетом підтримки України залишається зміцнення її обороноздатності. Польща вже надала 46 пакетів військової допомоги, включаючи бронетехніку та боєприпаси, а також є важливим логістичним центром для постачання озброєння. Гуманітарна допомога також продовжує надходити до прифронтових регіонів завдяки волонтерам.

Співпраця між муніципалітетами України та Польщі активно розвивається, реалізуються спільні проєкти в рамках політик ЄС щодо збалансованого розвитку регіонів. Проте залишаються й проблемні питання у відносинах, зокрема питання кордону, де 12 травня протестувальники блокували пункт пропуску через вимоги перевізників. Тривають консультації для мінімізації наслідків і пошуку компромісів.

Історичні питання залишаються чутливими, хоча ексгумаційні роботи допомогли знизити напругу. Однак ця тема може бути використана в політичних цілях з обох сторін кордону. Позитивним є розвиток співпраці в оборонній сфері та підготовка до відбудови України, в якій Польща планує брати активну участь через міжнародні форуми та конференції.