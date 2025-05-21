Згідно з новими поправками Європейського Союзу, російські олігархи тепер зобов’язані доводити, що не підпадають під санкції. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга поділився цією інформацією у соціальній мережі Х.

Він зазначив, що зміни, ухвалені у травні, ускладнили для російських бізнесменів можливість уникати санкцій через приховування активів, передачу акцій та інші маніпуляції. Тепер фізичні та юридичні особи, які допомагають у таких діях, також можуть опинитися під санкціями.

«Тепер ЄС не зобов’язаний доводити, що конкретні олігархи підпадають під санкції, а навпаки – самі олігархи повинні довести свою невинуватість», – підкреслив Сибіга, назвавши ці зміни «чудовою стратегією», що демонструє ефективність санкційного механізму.

Міністр також акцентував, що хоча нові пакети санкцій часто привертають увагу медіа, такі регуляторні зміни можуть бути не менш ефективними, навіть якщо їх не так помітно висвітлюють. Сибіга закликав інші країни наслідувати приклад ЄС, щоб запобігти обходу санкцій та посилити їх дотримання.

«Збільшення витрат на війну для Росії та її союзників – це правильний шлях до досягнення миру», – додав міністр.

17-й пакет санкцій ЄС проти Росії

20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії. Верховна представниця ЄС Кая Каллас зазначила, що цей раунд є найбільшим з початку війни, включаючи нові гібридні санкції, обмеження, пов’язані з правами людини, та санкції за використання хімічної зброї.

Рада ЄС запровадила обмеження проти трьох підрозділів Збройних сил Росії, які брали участь у розробці та використанні хімічної зброї у війні проти України. До санкційного списку потрапили війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр та 33-й Центральний науково-дослідний і випробувальний інститут Міноборони РФ.

Крім того, до списків додано 21 особу та шість організацій, які причетні до дестабілізації ЄС, його держав-членів та міжнародних партнерів. Серед них – кум Путіна Віктор Медведчук, його соратники, співробітники ГРУ РФ, російські судді, блогери та інші.

Вперше ЄС розширив сферу дії санкцій: тепер під обмеження можуть потрапити не лише особи та компанії, а й активи. Санкції також передбачають призупинення ліцензій і блокування мовлення прокремлівських медіа, які дестабілізують ситуацію в країнах ЄС.

Ці рішення були ухвалені на основі звітів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), оприлюднених у листопаді 2024 року та лютому 2025 року.