Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Команда працює на шаленій швидкості: тільки запустили шлюб онлайн — одразу перейшли до масштабного Нацкешбеку, а кілька днів тому додали в застосунок рекрутинг у топові підрозділи БпЛА. Скоро в застосунку зʼявляться ще 6 сервісів, на які ви чекали та про які постійно писали в коментарях.”, – заявив міністр.

За його словами у дії незабаром з’являться такі функції: