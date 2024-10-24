Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
“Команда працює на шаленій швидкості: тільки запустили шлюб онлайн — одразу перейшли до масштабного Нацкешбеку, а кілька днів тому додали в застосунок рекрутинг у топові підрозділи БпЛА. Скоро в застосунку зʼявляться ще 6 сервісів, на які ви чекали та про які постійно писали в коментарях.”, – заявив міністр.
За його словами у дії незабаром з’являться такі функції:
- Відображення дозволу на зброю – у Дію підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.
- еАкциз – важлива послуга для громадян і держави. Кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через Дію, а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.
- Мультишеринг – українці зможуть відправляти копії одразу декількох документів, зокрема довідок, у кілька кліків.
- Сервіси для бізнесу в комплексі е-Підприємець – цифровізація декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення.
- Повідомлення про проблеми зі зв’язком – зможете повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор міг вирішити цю ситуацію.На період знеструмлень — надважлива послуга.
- Дія.Підпис для юридичних осіб – працюватиме як і звичайний Дія.Підпис, але створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ та компаній.