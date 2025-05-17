Станом на ранок 17 травня, основні новини України та світу зосереджені на можливостях обміну полоненими, мирних переговорах та ультимативних вимогах, які Росія висунула під час зустрічі в Стамбулі.

Вадим Скібіцький, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони, повідомив, що українська розвідка готує списки для обміну полоненими в форматі 1000 на 1000. Цей обмін був узгоджений з російською стороною під час переговорів у Стамбулі. Скібіцький підкреслив, що ГУР має значний досвід у співпраці з РФ в цьому напрямку і докладе всіх зусиль, щоб кожен українець повернувся додому.

Президент США Дональд Трамп висловив намір найближчим часом провести переговори з Росією для досягнення мирного врегулювання конфлікту. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Тирани. Після стамбульських переговорів Трамп також спілкувався телефоном з лідерами України, Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі. Раніше він зазначав, що може зателефонувати Путіну для обговорення можливостей припинення війни.

Згідно з інформацією Bloomberg, під час переговорів у Стамбулі Росія висунула ряд ультимативних вимог, серед яких визнання Криму та ще чотирьох регіонів як частини Росії, прийняття Україною нейтрального статусу без іноземних військ, а також відмова від воєнних репарацій. Ці умови суперечать позиції США та викликали критику з боку міжнародної спільноти. Росія також погрожувала окупацією Харківської та Сумської областей у разі відмови України виконати ці вимоги.

У своєму інтерв’ю Fox News Дональд Трамп підкреслив, що мирна угода з Росією можлива лише за його участі. Він акцентував на своїх особистих зв’язках з Володимиром Путіним і вважає себе ключовою фігурою в майбутніх переговорах. Трамп також зазначив, що Путін прагне миру і втомився від війни, але не виключив можливості введення нових санкцій проти Росії у разі невдачі перемовин.

Водночас президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з європейськими лідерами та Дональдом Трампом, закликаючи до посилення санкцій проти Росії, щоб тиснути на Кремль і прискорити процес припинення війни.