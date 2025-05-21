Минув майже рік з моменту підриву Каховської ГЕС, і на місці колишнього Каховського водосховища на Дніпропетровщині виник густий ліс, що займає площу близько 150 тисяч гектарів. Еколог Вадим Манюк зазначає, що замість води тут з’явилися природні насадження, серед яких домінує біла верба висотою 2,5–3 метри, а також водяний щавель і західний каркас.

За словами експерта, верба природно розповсюджується вздовж річок і водойм, особливо на піщаних мілинах і косах. Після руйнування греблі дно колишнього Каховського моря перетворилося на велику піщану косу, що стало ідеальним середовищем для проростання верби. Вражає, що за один сезон насіння розповсюдилося настільки широко, що засіяло весь Великий Луг.

Сформований ліс є однорідним – дерева мають приблизно однаковий вік і висоту 2,5–3,5 метри. Однак через відсутність проточної води новим насінам буде важко вижити, тому з часом відбудеться природне саморозріджування насаджень, і на кожні 10 метрів залишиться лише одне дерево.

Інші рослини, такі як водяний щавель, також поступово зникають, оскільки їм потрібна волога, яку вони отримують лише з тріщин у ґрунті. Якщо умови не зміняться, ці види можуть зникнути зовсім.

Тріщини на дні водосховища виконують важливу екологічну роль – вони накопичують поживні речовини і слугують місцем проростання рослин, зокрема західного каркаса. Ці шпарини сприяють створенню додаткового біорізноманіття, необхідного для стабільності екосистеми.

Нагадаємо, що 6 червня 2023 року російські війська підірвали Каховську ГЕС, що призвело до викиду 18 кубічних кілометрів води та затоплення понад 80 населених пунктів уздовж Дніпра. Після руйнування водосховище обміліло, і громади Дніпропетровщини залишилися без води. Природний видовий склад флори, що з’явився на дні водосховища, відповідає типовому набору для плавнів Дніпра, який існував до створення штучної водойми.