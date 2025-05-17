У Києві розпочав свою діяльність новий простір емоційної підтримки під назвою “База 4.5.0”, який відкрив свої двері 17 травня 2025 року. Цей проект спрямований на допомогу українцям, ветеранам, військовим та родинам загиблих, і розташований у мальовничому парку Муромець.

Однією з основних методик, що використовуються в “Базі 4.5.0”, є каністерапія – терапія з використанням собак, яка допомагає зменшити тривожність та полегшити симптоми посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Сертифіковані терапевтичні собаки проходять суворий відбір, щоб бути дружніми та відкритими до людей.

Марина Прокопенко, представниця кінологічного центру, зазначає, що собаки можуть стати першим кроком для людей, які потребують психологічної допомоги, спонукаючи їх звернутися до фахівців для відновлення внутрішніх ресурсів. У просторі також планують проводити лекції та групові заняття з психологами.

Ольга, одна з відвідувачок, вже розглядає можливість віддати свого ротвейлера на навчання для участі в каністерапії. Вона вважає, що якщо собака може приносити користь іншим, це буде чудовою ідеєю.

Крім каністерапії, у “Базі 4.5.0” реалізують гарденотерапію – терапію через вирощування рослин. Цей підхід допомагає учасникам відновити внутрішній спокій і контроль над своїми емоціями, а також зміцнити психологічне здоров’я.

Тетяна Висоцька, ініціаторка садотерапії, розповідає, що гарденотерапія включає як пасивні, так і активні форми взаємодії з природою. Учасники зможуть насолоджуватися прогулянками, спогляданням природи, а також активно брати участь у садінні рослин, відвідувати майстер-класи та лекції про історію українського садівництва.

Раніше в столичному Vcentri Hub також проводили заняття з каністерапії для військовослужбовців, ветеранів та родин військовополонених, що свідчить про зростаюче визнання цієї методики як ефективного засобу емоційної підтримки.