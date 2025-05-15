15 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад переговорної делегації, яка представлятиме Україну на переговорах у Стамбулі. Ці переговори мають на меті досягнення справедливого та сталого миру. Делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров, який отримав розширені повноваження для ведення переговорів.

Відповідний указ №306/2025 був опублікований на офіційному сайті Офісу президента. У документі зазначено, що делегація братиме участь у переговорах з представниками Туреччини, Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації, які заплановані на 15-16 травня 2025 року в Стамбулі.

Склад української делегації

До складу делегації увійшли ключові представники української влади та силових структур:

Рустем Умєров – міністр оборони України, голова делегації;

Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ;

Олександр Поклад – заступник голови СБУ;

Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;

Олексій Шевченко – заступник начальника Генштабу Збройних Сил України;

Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони;

Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу командування Повітряних сил ЗСУ;

Заступник начальника штабу командування Військово-морських сил ЗСУ;

Олексій Маловацький – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу;

Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу;

Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ;

Олександр Бевз – радник керівника Офісу президента України.

Згідно з указом, голова делегації Рустем Умєров має право вносити зміни до складу делегації за погодженням із президентом Зеленським. Також йому дозволено залучати працівників державних органів, наукових радників та експертів для забезпечення ефективної роботи делегації.

Директиви та зміни в нормативній базі

Указ президента також затверджує директиви для делегації, які залишаються конфіденційними, для ведення переговорів з представниками Туреччини, США та Росії. Крім того, документ скасовує попередній указ від 4 квітня 2022 року №211/2022, що стосувався делегації для переговорів з Росією щодо гарантій безпеки України.

Таким чином, Україна офіційно розпочинає новий етап у переговорах, спрямованих на встановлення довготривалого миру та безпеки в регіоні. Склад делегації підкреслює важливість комплексного підходу, залучаючи представників як дипломатії, так і силових структур.