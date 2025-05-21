Кабінет Міністрів України ухвалив новий законопроєкт, спрямований на покращення соціального захисту військовослужбовців строкової та базової служби, а також їхніх родин. Про це повідомив Тарас Мельничук, представник уряду у парламенті, у своєму Telegram-каналі.

Цей документ передбачає внесення змін до ряду законів, включаючи Кодекс законів про працю, закон “Про відпустки”, а також закони, що регулюють соціальний захист військовослужбовців, пенсійне забезпечення та державне соціальне страхування.

Серед основних нововведень, які пропонує законопроєкт, можна виділити:

уточнення соціальних гарантій для строковиків та військовослужбовців базової служби;

надання відпустки військовослужбовцям, які були звільнені з полону, навіть під час воєнного стану;

введення шестиденного робочого тижня для курсантів військових навчальних закладів;

виключення з законодавства норм, що стосуються підстав для звільнення з військової служби та альтернативної служби за релігійними переконаннями.

Крім того, законопроєкт передбачає узгодження положень щодо страхових внесків та соціального захисту з іншими законодавчими актами. Однією з важливих новацій є право на відпустку для військовослужбовців, які були звільнені з полону, навіть у період дії воєнного стану.

Цей закон охоплює військовослужбовців базової служби, строковиків, які залишаються на службі в складних умовах – таких як полон, лікування, зникнення безвісти, дисциплінарні стягнення або перебування на гауптвахтах, а також членів їхніх сімей і родини загиблих чи померлих військових.