Новообраний президент Румунії Нікушор Дан висловив свою позицію проти відправлення румунських військ в Україну в рамках потенційної миротворчої місії. У своєму інтерв’ю для Politico він акцентував увагу на важливості надання Румунією оперативної підтримки на своїй території, але підкреслив, що участь у військових операціях, які мають на меті забезпечення миру в Україні, є недоцільною через напружені відносини з Росією.

Дан також критикував колишнього президента США Дональда Трампа за його підхід до переговорів з Володимиром Путіним, зазначивши, що вимоги російського лідера є нереалістичними і не сприяють мирному врегулюванню. За словами нового президента, усі питання, пов’язані з миром в Україні, повинні вирішуватися виключно українцями.

«Я не дуже оптимістично налаштований щодо швидкого встановлення миру, але радий, що європейські країни продовжують підтримувати Україну, поки не буде досягнуто найбільш розумного миру для всіх сторін», – зазначив Дан.

Президентські вибори в Румунії проходили в складних умовах. У грудні минулого року Конституційний суд скасував результати виборів, що відбулися в листопаді, через підозри у втручанні Росії, а проросійський кандидат Келін Джорджеску був усунений від участі у повторних виборах.

Перший тур позачергових президентських виборів відбувся 4 травня 2025 року. У другий тур вийшли ультраправий кандидат Джордже Сіміон, який отримав 40,96% голосів, та незалежний кандидат, голова Бухареста Нікушор Дан, що набрав 20,99% голосів.

18 травня відбувся другий тур, у якому Нікушор Дан здобув перемогу, отримавши понад 54% голосів, тоді як його опонент Сіміон набрав понад 46% голосів.