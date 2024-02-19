Як повідомляє фінське видання Yle, за словами Стубба, який обіймав посаду очільника МЗС у 2008 році, під час російського вторгнення в Грузію, для Володимира Путіна Грузія була другорядною проблемою, тоді як війна в Україні — ні.

Александр Стубб наголосив, що як економічна, так і військова підтримка України має бути безперервною, зазначивши, що наразі актуальною проблемою є постачання озброєнь.

“Єдине, що розуміє Путін – це сила. Ви покажете будь-яку слабкість, будь-які м’які елементи — і він нападе”, — зауважив фінський президент.