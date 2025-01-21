Одним із перших кроків стало призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів. Цей час буде використано для перевірки їхньої відповідності політичним цілям нового президента.

Наразі незрозуміло, який обсяг допомоги потрапить під обмеження, оскільки частина коштів уже виділена Конгресом і повинна бути використана за призначенням.

Заборона на TikTok, що мала набрати чинності 19 січня, була відтермінована на 75 днів, щоб визначити можливі заходи для забезпечення національної безпеки США, не припиняючи при цьому діяльність платформи, яку використовують мільйони американців.

Ще одним значним кроком став вихід США з Паризької кліматичної угоди, яка спрямована на боротьбу з глобальним потеплінням.

Це рішення є важливим, оскільки США займають друге місце у світі за обсягами викидів парникових газів, які сприяють глобальному потеплінню, і є найбільшим виробником нафти та природного газу. Офіційний вихід з угоди відбудеться через рік.

Трамп також оголосив про рішення покинути Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ), звинувативши організацію в неправильному реагуванні на пандемію COVID-19 та інші медичні кризи.

Наразі Сполучені Штати є найбільшим фінансовим спонсором ВООЗ, забезпечуючи близько 18% її загального бюджету. Країна припинить свої внески в організацію через 12 місяців.

Новий президент також помилував близько 1270 осіб, засуджених за участь у заворушеннях у Капітолії 6 січня 2021 року, скасувавши частину справ та надавши “безумовне помилування” близько 600 людям.

Ще одним важливим рішенням стало скасування дозволу трансгендерним людям служити в Збройних силах США.

Так Трамп вчиняв ще під час своєї першої каденції, але Байден відновив це право. Однак наразі заборона ще не набрала чинності. Раніше Трамп заявив, що уряд визнаватиме тільки дві статі – чоловічу та жіночу