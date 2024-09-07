Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок та румунською колегою Лумініцею Одобеску.

Про це йдеться на сторінці Себіги у соцмережі Х.

Глава МЗС повідомив, що з Блінкеном він обговорив способи прискорити надходження військової допомоги, а також говорили про впровадження української “формули миру” та посилення санкцій проти Росії.

“Чудовий дзвінок Блінкену підтверджує стратегічне партнерство Україна-США. Ми обговорювали шляхи прискорення військової допомоги, просування Формули миру та посилення санкцій проти Росії. Я сподіваюся на тісну співпрацю для захисту спільних демократичних цінностей”, – написав міністр закордонних справ.

У Держдепі США зазначили, що Блінкен у першій розмові з Сибігою привітав його з призначенням і запевнив у міцності партнерства між Сполученими Штатами та Україною. Політики обговорили “дипломатичний календар” на найближчий час.

В окремому дописі Сибіга подякував Німеччині за послідовну та потужну підтримку.

“Я був радий спілкуватися зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок. Україна вдячна Німеччині за послідовну та потужну підтримку. Розраховуємо на продовження співпраці у зміцненні обороноздатності України”, – написав глава МЗС.

З румунською колегою Лумініцею Одобеску Сибіга обговорив шляхи розвитку добросусідських відносин. Серед пріоритетів був справедливий і міцний мир для України, вступ до ЄС і НАТО та стратегія партнерства. Також український політик подякував Румунії за рішення передати систему ППО Patriot.