Про це повідомила пресслужба ДПС.
Його рішення стосуються як центрального апарату Податкової, так і територіальних органів служби.
За офіційною інформацією, було звільнено керівників двох департаментів. Зокрема, директора Департаменту управління ризиками, а також директора Департаменту контролю за підакцизними товарами.
Також кадрові зміни торкнулися регіональних підрозділів. З посад звільнено очільників управлінь у трьох областях:
- Одеської;
- Харківської;
- Дніпропетровської.
Нагадаємо, 31 грудня, Кабінет міністрів України призначив Руслана Кравченка головою Державної податкової служби України. До цього Кравченко очолював Київську обласну військову адміністрацію з квітня 2023 року.
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