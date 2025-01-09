Сьогодні, 9 січня, голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, який нещодавно обійняв посаду, розпочав зміни у відомстві з кадрових ротацій.

Про це повідомила пресслужба ДПС.

Його рішення стосуються як центрального апарату Податкової, так і територіальних органів служби.

За офіційною інформацією, було звільнено керівників двох департаментів. Зокрема, директора Департаменту управління ризиками, а також директора Департаменту контролю за підакцизними товарами.

Також кадрові зміни торкнулися регіональних підрозділів. З посад звільнено очільників управлінь у трьох областях:

Одеської;

Харківської;

Дніпропетровської.

Нагадаємо, 31 грудня, Кабінет міністрів України призначив Руслана Кравченка головою Державної податкової служби України. До цього Кравченко очолював Київську обласну військову адміністрацію з квітня 2023 року.