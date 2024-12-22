Інституту аграрної економіки порахували вартість новорічного столу 2025 року за середніми цінами супермаркетів України станом на середину грудня 2024 року.

Про це йдеться у дослідженні Інституту аграрної економіки.

За словами директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академіка НААН Юрія Лупенка, середня вартість новорічного столу для родини з чотирьох осіб складе 3594,05 гривні, що на 24,8% більше, ніж торік.

До розрахунків увійшли традиційні страви: салати, м’ясо, риба, овочі, фрукти, випічка, кондитерські вироби та напої.

Ціни на ключові продукти:

Салат «Олів’є» (3 кг): 384,41 грн. Найдорожчим інгредієнтом стала ковбаса – 160 грн за 0,5 кг.

Салат «Оселедець під шубою» (1,5 кг): 168,19 грн. Філе оселедця – 119 грн за 0,5 кг.

М’ясо: (2,85 кг) обійдеться у 1029 грн. Зокрема, свинячий биток коштує 294 грн за 1 кг, філе курки – 174 грн за 1 кг.

Молочні продукти: Твердий сир (300 г) коштує 148,5 грн, вершкове масло (200 г) – 104 грн.

Фрукти: Мандарини (2 кг) коштують 177 грн, а банани (1 кг) – 62 грн.

Овочі: Картопля (2 кг) – 65 грн, свіжі огірки (0,5 кг) – 55 грн, помідори (1 кг) – 120 грн.

Напої: Шампанське «Артемівське» – 209 грн, бренді «Шабо» – 263 грн.

Для родин, які можуть дозволити собі делікатеси, вартість новорічного меню збільшиться до 4333,05 грн ( 27,3%). Баночка червоної ікри (100 г) коштує 420 грн, а 180 г червоної риби – 319 грн.

Зростання цін на новорічний стіл пов’язане з наслідками війни, зокрема скороченням виробництва, дефіцитом пального, підвищенням тарифів на електроенергію та збільшенням податків. Також вплив мали несприятливі погодні умови влітку 2024 року та проблеми з логістикою.

Юрій Лупенко підсумував, що подорожчання святкового меню є відображенням загального економічного стану країни, що змушує багатьох українців економити на традиційних продуктах.