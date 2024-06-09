Українські території, які тимчасово окуповані Російською Федерацією, включаючи чотири області та Автономну Республіку Крим, росіяни планують об'єднати в новий федеральний округ під назвою "Новоросія".

Про це розповів начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За словами Лисогора, окуповані Росією території чотирьох областей і АР Крим збираються об’єднати у федеральний округ. Обрати йому назву місцевим жителям навіть не пропонують, бо поки існує лише один варіант – “Новоросія”.

Він також вказав, що федеральні округи не є суб’єктами РФ на законодавчому рівні та не передбачені конституцією Росії. Їх просто вважають адміністративно-територіальними одиницями нового типу, які не мають правового статусу.

Крім того, голова ОВА повідомив, що з 1 липня у так званій “ЛНР” планують підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги. Це намагаються виправдати, назвавши це індексацією, щоб зменшити обурення серед населення. Очікується, що ціни зростуть до 30%.