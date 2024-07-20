Російські військові у суботу, 20 липня, атакували Дніпропетровщину, внаслідок чого загинув 44-річний чоловік. Ще одна людина отримала поранення, їй надана медична допомога.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок артобстрілу російської армії у Нікополі загинув 44-річний чоловік. Також у Покровській громаді поранення отримала 60-річна жінка. Їй надали меддопомогу.

“Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, теплиці, авто, газопроводи, лінія електропередач”, — додав очільник ОВА.

Нагадаємо, на минулому тижні — 10 липня, а також в ніч проти 11 липня російські війська обстрілювали Нікопольщину з важкої артилерії та ударних безпілотників. За даними ОВА, ворог поцілив по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкодження зазнав приватний будинок. Люди не постраждали.

Раніше, 2 липня, під час російської атаки на місто Нікополь дві жінки загинули, дев’ять людей зазнали поранень, зафіксовано багато руйнувань житла та цивільної інфраструктури.