Про це заявив новий держсекретар США Марко Рубіо.
За його словами, завершення війни Росії проти України стане офіційним пріоритетом зовнішньої політики адміністрації президента Дональда Трампа.

“Єдиний спосіб, яким подібні конфлікти закінчуються… не публічними заявами. Вони закінчуються жорсткою, енергійною дипломатією, яку США прагнуть використати в надії покласти край цьому конфлікту, таким чином, який забезпечить безпеку України та наших партнерів у регіоні, але зупинить вбивства, смерть та руйнування, які ми спостерігаємо вже досить давно”, – сказав він.

Рубіо також зазначив, що проводитиме зовнішню політику відповідно до принципів Дональда Трампа, орієнтуючись на “сприяння національним інтересам США”. Однією з ключових цілей він назвав “сприяння миру через силу, без відмови від наших цінностей”.

20 січня Дональд Трамп офіційно став президентом США. У своїй інавгураційній промові він пообіцяв запровадити надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою, депортувати злочинців із країни та оголосити надзвичайний стан у галузі енергетики.

Попри передвиборчі заяви Трампа, що він знайде рішення для завершення війни між Україною та Росією за 24 години, у своїй промові він не торкнувся цього питання.