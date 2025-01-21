“Єдиний спосіб, яким подібні конфлікти закінчуються… не публічними заявами. Вони закінчуються жорсткою, енергійною дипломатією, яку США прагнуть використати в надії покласти край цьому конфлікту, таким чином, який забезпечить безпеку України та наших партнерів у регіоні, але зупинить вбивства, смерть та руйнування, які ми спостерігаємо вже досить давно”, – сказав він.

Рубіо також зазначив, що проводитиме зовнішню політику відповідно до принципів Дональда Трампа, орієнтуючись на “сприяння національним інтересам США”. Однією з ключових цілей він назвав “сприяння миру через силу, без відмови від наших цінностей”.

20 січня Дональд Трамп офіційно став президентом США. У своїй інавгураційній промові він пообіцяв запровадити надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою, депортувати злочинців із країни та оголосити надзвичайний стан у галузі енергетики.

Попри передвиборчі заяви Трампа, що він знайде рішення для завершення війни між Україною та Росією за 24 години, у своїй промові він не торкнувся цього питання.