Як повідомляє Укрінформ, про це ідеться в його заяві, розміщеній на офіційному сайті Ради Європи.
“Я не можу уявити собі нічого більш нагального, ніж подолання наслідків повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке спричинило жахливі людські страждання та руйнування”, — сказав О’Флаерті.
У своїй заяві він зазначив свій намір зосередитися на питаннях молоді, соціально-економічних правах та правозахисників.
Також комісар заявляв, що свій перший візит на посаді комісара здійснить саме в Україну згідно з його передвиборчими обіцянками.
О’Флаерті був обраний Парламентською асамблеєю Ради Європи в січні 2024 року.
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