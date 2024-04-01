Майкл О'Флаерті, новий комісар Ради Європи з прав людини з Ірландії, розпочав свій шестирічний мандат 1 квітня і заявив про намір здійснити свій перший візит саме до України.

Як повідомляє Укрінформ, про це ідеться в його заяві, розміщеній на офіційному сайті Ради Європи.

“Я не можу уявити собі нічого більш нагального, ніж подолання наслідків повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке спричинило жахливі людські страждання та руйнування”, — сказав О’Флаерті.

У своїй заяві він зазначив свій намір зосередитися на питаннях молоді, соціально-економічних правах та правозахисників.

Також комісар заявляв, що свій перший візит на посаді комісара здійснить саме в Україну згідно з його передвиборчими обіцянками.

О’Флаерті був обраний Парламентською асамблеєю Ради Європи в січні 2024 року.