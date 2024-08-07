Про це заявив заступник глави МОЗ і головний санітарний лікар Ігор Кузін в етері телемарафону Єдині новини.

Як розповів медик, нещодавно в Україні тричі було зафіксовано новий субваріант FLiRT — два в Києві та один в Івано-Франківській області.

“Це один із субваріантів, який попередньо характеризується тим, що він ще швидше передається від людини до людини та ще більшою мірою уникає імунної відповіді, але загальні симптоми залишаються такі ж самі: підвищення температури тіла, переважно в перші дні захворювання, кашель, можуть виникати головний біль, біль у м’язах”, — пояснив Кузін.

Медик зазначив, що люди, які не отримали бустерної дози вакцини від коронавірусу, мають великі ризики заразитися FLiRT.