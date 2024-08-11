Новий лідер ХАМАСу Ях’я Сінвар через посередників з Єгипту та Катару висловив бажання домовитися з ізраїльськими офіційними особами про угоду щодо припинення вогню.

Про це повідомляє CNN.

Ізраїльський прем’єр-міністр Нетаньяху, за словами його наближених, готовий укласти угоду, незважаючи на можливі наслідки для урядової коаліції.

Однак, ізраїльський істеблішмент у сфері безпеки висловлює скептицизм щодо цієї готовності через опір ультраправих міністрів.

Водночас, офіційні особи США вважають, що настав час для досягнення угоди про припинення вогню, щоб уникнути ескалації конфлікту в регіоні.

Організація «Форум сімей заручників і зниклих безвісти», створена родинами викрадених під час нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, закликала до укладення угоди щодо заручників і припинення вогню.

Однак партнери Нетаньягу по коаліції висловили небажання укладати угоду з ХАМАСом.