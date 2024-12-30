Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Пакет передбачає передачу українським військовим важливого озброєння та обладнання. Блінкен наголосив, що нова допомога надається у критично важливий момент для підтримки захисту України від російської агресії.
“Сполучені Штати та понад 50 країн світу об’єднали свої зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії”, – заявив він.
До пакета входять:
- боєприпаси для систем боротьби з безпілотниками;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- боєприпаси для HIMARS;
- ракети класу “повітря-земля”;
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- ракети TOW із системою наведення;
- гранати, обладнання для підриву та боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем;
- засоби зв’язку, програмне забезпечення, навчання, індивідуальне спорядження;
- допоміжне обладнання, запасні частини та транспорт.
“Сполучені Штати та понад 50 країн світу об’єднали свої зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії”, – йдеться у повідомленні.
Таким чином, США продовжують послідовно підтримувати Україну у боротьбі за незалежність. Водночас обсяг і зміст пакета допомоги свідчать про готовність західних партнерів забезпечувати українську армію найсучаснішим обладнанням для протистояння викликам на полі бою.