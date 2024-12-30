Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Пакет передбачає передачу українським військовим важливого озброєння та обладнання. Блінкен наголосив, що нова допомога надається у критично важливий момент для підтримки захисту України від російської агресії.

“Сполучені Штати та понад 50 країн світу об’єднали свої зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії”, – заявив він.

До пакета входять:

  • боєприпаси для систем боротьби з безпілотниками;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • ракети класу “повітря-земля”;
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • ракети TOW із системою наведення;
  • гранати, обладнання для підриву та боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем;
  • засоби зв’язку, програмне забезпечення, навчання, індивідуальне спорядження;
  • допоміжне обладнання, запасні частини та транспорт.

“Сполучені Штати та понад 50 країн світу об’єднали свої зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії”, – йдеться у повідомленні.

Таким чином, США продовжують послідовно підтримувати Україну у боротьбі за незалежність. Водночас обсяг і зміст пакета допомоги свідчать про готовність західних партнерів забезпечувати українську армію найсучаснішим обладнанням для протистояння викликам на полі бою.

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