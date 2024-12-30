У понеділок, 30 грудня, президент США Джо Байден оголосив про надання чергового пакета військової допомоги Україні. Вартість озброєння, яке надійде зі складів Пентагону, оцінюється у 1,25 мільярда доларів.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Пакет передбачає передачу українським військовим важливого озброєння та обладнання. Блінкен наголосив, що нова допомога надається у критично важливий момент для підтримки захисту України від російської агресії.

“Сполучені Штати та понад 50 країн світу об’єднали свої зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії”, – заявив він.

До пакета входять:

боєприпаси для систем боротьби з безпілотниками;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

боєприпаси для HIMARS;

ракети класу “повітря-земля”;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

ракети TOW із системою наведення;

гранати, обладнання для підриву та боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем;

засоби зв’язку, програмне забезпечення, навчання, індивідуальне спорядження;

допоміжне обладнання, запасні частини та транспорт.

“Сполучені Штати та понад 50 країн світу об’єднали свої зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії”, – йдеться у повідомленні.

Таким чином, США продовжують послідовно підтримувати Україну у боротьбі за незалежність. Водночас обсяг і зміст пакета допомоги свідчать про готовність західних партнерів забезпечувати українську армію найсучаснішим обладнанням для протистояння викликам на полі бою.