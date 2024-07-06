Новопризначений прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна лишається непохитною у підтримці України. Він також зазначив, що чекає скорої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським

Про це він написав у соцмережі Х.

“Боротьба України з російською агресією, яка триває, має значення для всіх нас. Підтримка Великої Британії залишається непохитною”, – йдеться у повідомленні.

Стармер також додав, що з нетерпінням чекає скорої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

5 липня прем’єр Ріші Сунак визнав свою поразку у парламентських виборах Великої Британії й привітав лідера лейбористів Кіра Стармера з перемогою до оголошення офіційних результатів.

Згодом Зеленський провів телефонну розмову з новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та привітав його із перемогою на виборах.