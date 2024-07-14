Прем'єр-міністр виступає за сприяння новому духу співпраці та партнерства для подолання криз, що виникають на континенті.

Про це пише The Guardian.

Кейр Стармер обіцяв нову еру тісніших відносин з Європою, щоб спільно протистояти кризам безпеки та міграції. Він висловив надію, що майбутні покоління зможуть озирнутися назад на досягнення континенту.

Стармер також заявив, що Великобританія завжди сильніша, коли співпрацює з іншими країнами, і обговорить більш тісну співпрацю з Європою на зустрічі європейських лідерів цього тижня.

“Я сказав, що зміню спосіб взаємодії Великобританії з нашими європейськими партнерами, працюючи спільно, щоб просувати прогрес у цих викликах поколінь, і що робота починається на зустрічі Європейського політичного співтовариства в четвер”, – сказав Стармер.

У своїх позитивних коментарях щодо Великобританії та Європи під час кампанії проти Brexit і для другого референдуму, прем’єр-міністр відзначив, що Європа стикається з найбільшими викликами нашого часу. Він підкреслив проблему війни в Україні та контрабанди людей, яка призводить до трагічних наслідків.

Першим кроком карʼєри, ймовірно, буде те, що Великобританія та ЄС перейдуть до нового пакту про безпеку, щоб краще вирішувати такі проблеми, як війна в Україні.