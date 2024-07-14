Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан підкреслив свою готовність зберігати стабільні відносини з Росією під час свого керівництва. Він також висловив прагнення до миру для росіян та українців, підтверджуючи важливість добросусідських відносин і співпраці між країнами.

Про це пише Tehran Times.

Китай і Росія є важливими стратегічними партнерами для Ірану. Тегеран високо цінує їхню підтримку і співпрацю в складних міжнародних справах.

Відносини з Китаєм і Росією є ключовими для зовнішньої політики, і Тегеран прагне до подальшого розширення співпраці з цими країнами. Вірять, що спільна робота з Китаєм і Росією допоможе досягти миру та стабільності в регіоні та у світі.

“Росія є цінним стратегічним союзником і сусідом Ірану, і моя адміністрація залишатиметься відданою розширенню та посиленню нашої співпраці. Ми прагнемо до миру для народу Росії та України, і мій уряд буде готовий активно підтримувати ініціативи, спрямовані на досягнення цієї мети”, – написав він.

Також новий президент запевнив, що під його керівництвом Іран прагне зміцнити відносини з їхніми сусідами і створити “сильний регіон”, де країни співпрацюватимуть для спільного прогресу.

Вірять, що співпраця та діалог з країнами Перської затоки може призвести до розвитку економіки, зміцнення безпеки та вирішення спільних проблем. Іран готовий взяти на себе відповідальність за сприяння миру, сталому розвитку та боротьбу з ісламофобією в регіоні.