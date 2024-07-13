Новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що продовжить співпрацю з Росією та КНР, а також він висловив сподівання на покращення зв’язків з Європою.

Про це йдеться у заяві Пезешкіана під назвою “Моє послання новому світу”, опублікованій у газеті Tehran Times.

Зокрема, новообраний іранський президент заявив, що розширюватиме зв’язки із Китаєм та Росією.

“Росія є цінним стратегічним союзником і сусідом Ірану, моя адміністрація залишатиметься відданою розширенню й зміцненню нашої співпраці”, – сказав новий президент Ірану, додавши, що Тегеран буде активно підтримувати ініціативи, спрямовані на припинення “конфлікту в Україні”.

Також, за його словами, існує багато сфер співпраці із європейськими країнами, які “слід дослідити”.

“Я сподіваюся на конструктивний діалог з європейськими країнами, щоб налагодити наші відносини на правильному шляху, заснованому на принципах взаємної поваги та рівності. Європейські країни повинні усвідомити, що іранці є гордим народом, чиїми правами та гідністю більше не можна нехтувати. Є багато сфер співпраці, які Іран і Європа можуть досліджувати, як тільки європейські держави зрозуміють цю реальність і відкинуть моральне верховенство”, – йдеться у заяві.

Крім того, іранський лідер додав, що його країна не реагує і не буде реагувати на тиск США і що оборонна доктрина Ірану “не передбачає ядерну зброю”.

“Я хочу підкреслити, що оборонна доктрина Ірану не передбачає ядерну зброю, і закликаю Сполучені Штати вивчити минулі прорахунки та відповідно скорегувати свою політику. Особи, які приймають рішення у Вашингтоні, повинні визнати, що політика, яка полягає в протистоянні країн регіону одна одній, не була успішною і не матиме успіху в майбутньому. Їм потрібно змиритися з цією реальністю та уникати загострення поточної напруженості”, — наголосив новообраний президент Ірану.