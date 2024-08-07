В Одеській області затримали вантажівку з 48 військовозобов'язаними чоловіками, які намагалися незаконно виїхати до Молдови.

Про це повідомляє ДПСУ.

Охоронці державного кордону за допомогою безпілотника виявили вантажівку, яка намагалася незаконно перевезти 48 чоловіків призовного віку до Молдови через Придністров’я.

Вантажівка, марка «КАМАЗ», не була пристосована для перевезення людей, але була переповнена. Кожен з “пасажирів” мав сплатити 150 тис. гривень організатору, адміну телеграм-каналу, за цю поїздку. Всі затримані були виявлені, а вантажівка вилучена.

Тривають слідчі дії щодо незаконного перетинання кордону. Протоколи про адміністративні правопорушення складені на всіх чоловіків за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП, справи направлені до суду.

Вони також притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 202 КУпАП за порушення прикордонного режиму.

Оперативні заходи проводяться в рамках кримінального провадження за ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» спільно з прикордонниками та правоохоронцями під керівництвом прокуратури.